Haber Merkezi

Türkiye, güne yangın haberiyle uyandı...

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Feci yangında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Can pazarının yaşandığı otelde tahliyeler sürerken, haber kanalları yaşananları anbean izleyicilerine aktardı.

GÜNDEM OLDU

Bu yayınlardan birisinde ise konuşulan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

YANGINI YORUMLADILAR

Halk TV'de yayınlanan Seda Selek moderatörlüğündeki 'Neden Sonuç' programında gazeteciler Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci, Bolu'daki yangını yorumladı.

"NE YAZIK Kİ TATİL DÖNEMİNE DENK GELDİ"

Seda Selek, "Yangın tatil dönemine denk geldi, neyse ki otelde yüzde 100 doluluk yoktu. Eğer tam doluluk olsaydı çok daha farklı boyutlarda bir facia olabilirdi. Belki yarı yarıya doluydu ya da daha az. Eğer tatil dönemi olmasaydı daha az doluluk olacaktı. Ne yazık ki tatil dönemine denk geldi. Tabii imkanı olan insanlar tatilde buralara gitmeyi seviyorlar." ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN YER BULUNMAZDI ORADA"

Selek'in bu sözlerine Mehmet Tezkan, "Demek ki imkanı olan insanların oranı yüzde 50 azaldı. Eskiden yer bulunmazdı orad.a" yanıtını verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin diyaloğu sonrası yangının siyasete çekilmesi ise vatandaşlardan tarafından tepki çekti.