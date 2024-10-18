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Halk TV'de Yeni Bir Sabah programı ile izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, son yayınını Adıyaman'da gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en büyük yarayı alan şehirlerden biri olan Adıyaman'daki yayına, CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Şehrin sorunlarını ve çalışmalarını anlatan Tutdere, depremden sonraki yaraların sarılması sürecindeki katkıları dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

"MURAT KURUM SAĞ OLSUN"

Kurum'un, çalışmalar kapsamında şehre sık sık geldiğini ve ilgili toplantılara kendisini de davet ettiğini belirten Tutdere, şöyle konuştu: