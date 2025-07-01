Halk TV yayınında Leman'ın ahlaksızlığı hafifletilmeye çalışıldı

Leman’ın skandal karikatürüne öfke seli...

Daha öncede İslam'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik skandallara imza atan sözde "mizah" dergisi Leman'dan, yeni bir skandal daha geldi.

TEPKİLER YAĞIYOR

26 Haziran tarihli sayısında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden dergiye tepki yağdı.

Skandala ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirterek "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez." dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çizimi yapan karikatürist Doğan Pehlevan, Grafiker Cebrail Okçu ve Yazı işleri müdürü Zafer Aknar ters kelepçe ile olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Pehlevan'ın emniyetteki ifadesinde karikatürde ölen bir Müslüman ve Yahudi'yi çizdiğini iddia ettiği öğrenilirken, resme neden Muhammed ve Musa isimlerini verdiğine ise açıklama getiremedi.

KONUYU HAFİFLETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan meseleye tüm kesimlerden tepki yağarken Halk TV yayınında, Leman Dergisi'nin yaptığı alçaklık hafifletilmeye çalışıldı.

Seda Selek'in sunduğu programda Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci, dün yaşananları yorumladı.

Yorum esnasında Mehmet Tezkan yaşananların abartılmaması gerektiğini belirterek, meselenin büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

"GÜNDEMİ MEŞGUL EDECEK BİR MESELE DEĞİL"

Tezkan, "Yani bu öyle memleketin gündemini meşgul edecek bir mesele değil." diyerek meseleyi küçümsedi.

Mehmet Tezkan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: