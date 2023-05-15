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Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için tercihlerini ortaya koydu.

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında beklediği sonuç alamaması, seçmenlerinin moralini bozdu..

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili Halk TV canlı yayınında muhalefete yakınlığıyla bilinen Ayşenur Arslan değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu destekçilerine seslenen Arslan, moral bozulmaması gerektiğini ve Demirtaş ile Kavala'nın serbest bırakılması için sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı:

Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın.



Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Daha kim bilir ne için..

Çocuklarınız için sandığa gitmeniz gerekiyor. Doğru dürüst çağdaş bir ülkede yaşasınlar, çağdaş bir eğitim alsınlar diye.. Eurovision'u seyretsin diye! Daha ne diyeyim..