Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan TCG Anadolu hazımsızlığı! F-35'e kafa mı tutacak Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Muhalefet gazetecileri ise Türkiye'nin gurur projelerinden olan TCG Anadolu'ya karşı skandal sözler kullandı.

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Türkiye savunma sanayiinde emin adımlar atmayı sürdürüyor...

Savunma sanayiinde üretilen ürünlerle birlikte Türkiye, hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine adım adım yaklaşmakta.

Türkiye’nin denizcilik ve savunma alanında dün tarihi bir gün yaşandı.

TCG Anadolu hizmete girdi

Birçok ilki ve gururu yaşatan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, yapılan törenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Teslim törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptı.

Muhalefette çekememezlik sorunu

Büyük ilgi gören ve heyecan yaratan bu gelişme muhalefet cenahında yine rahatsızlığa neden oldu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan sunucu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini iddia etti.

"F-35'e mi kafa tutacaksınız"

Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" ifadelerini kullandı.

"İki bombayla batırırlar"

Arslan'ın sözlerine destek veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ise "Yukarıdan iki bombayla. Neyse bu konulara girmek zor." diyerek TCG Anadolu'nun iki bombayla batırılabileceğini öne sürdü.

"Övündükleri şey hep savaş araçları"

Skandal sözlerine devam eden Bursalı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı.

TCG Anadolu Gemisi'nin özellikleri

Öte yandan TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.