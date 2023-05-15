Türkiye, seçimi yaptı..
Heyecanlı bir kampanya döneminin ardından Türkiye, bugün sandık başına gitti.
Tarihi bir katılımın olduğu seçimlerde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oylar sayılmaya başlandı.
Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açıklanırken, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan önde götürüyor.
Buna rağmen CHP tarafı Anadolu Ajansı'nın verilerini yalanlayarak seçimi kazandıklarını iddia etti.
Muhalefete yakın kanallarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın paylaştığı veriler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun üstün olduğunu belirtirken, Halk TV'de yapılan yorumlar CHP'lileri rahatsız etti.
Seçim Özel yayınını sunan İsmail Küçükkaya ile Emin Çapa, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Canlı yayında matematiksel hesap yapan Emin Çapa, kalan oyların açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun üstün olamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını belirtti.
"Hem Ak Parti'nin hem Erdoğan'ın böyle oy alması büyük başarı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranının büyük başarı olduğunu söyleyen Küçükkaya da şu ifadeleri kullandı:
21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı.
"Bu şekilde ikinci tura girme rahatlığını alıyorsa, almıştır demektir"
Mehmet Tezkan ise şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan birinci alamayacağını biliyordu. Ne istiyordu? İkinci tura kalsın. Oldu mu, oldu. İkinci tura kalırken Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı olsun istiyor muydu, istiyordu. Bu 290 bile olsaydı ben de diyecekti. Bu şekilde ikinci tura girme rahatlığını alıyorsa almıştır demektir.