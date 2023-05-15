Halk TV'de CHP'lileri kızdıran seçim yorumu: Erdoğan'ın böyle oy alması büyük başarı Halk TV'de yayınlanan Seçim Özel programında İsmail Küçükkaya, Emin Çapa ve Mehmet Tezkan'ın sonuçlar üzerinden yaptığı yorumlar, CHP'liler tarafından büyük tepki topladı..

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Türkiye, seçimi yaptı..

Heyecanlı bir kampanya döneminin ardından Türkiye, bugün sandık başına gitti.

Tarihi bir katılımın olduğu seçimlerde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oylar sayılmaya başlandı.

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açıklanırken, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan önde götürüyor.

Buna rağmen CHP tarafı Anadolu Ajansı'nın verilerini yalanlayarak seçimi kazandıklarını iddia etti.

Muhalefete yakın kanallarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın paylaştığı veriler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun üstün olduğunu belirtirken, Halk TV'de yapılan yorumlar CHP'lileri rahatsız etti.

Seçim Özel yayınını sunan İsmail Küçükkaya ile Emin Çapa, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Canlı yayında matematiksel hesap yapan Emin Çapa, kalan oyların açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun üstün olamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını belirtti.

"Hem Ak Parti'nin hem Erdoğan'ın böyle oy alması büyük başarı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranının büyük başarı olduğunu söyleyen Küçükkaya da şu ifadeleri kullandı:

21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı.

"Bu şekilde ikinci tura girme rahatlığını alıyorsa, almıştır demektir"

Mehmet Tezkan ise şu ifadeleri kullandı: