Halk TV'de Fransa karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlama

Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendiren Halk TV'deki konuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel ile Macron'a söylediği sözleri kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları tüm dünyada gündem konusu...

İslam dinini terörle ilişkilendiren Macron, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri, devlet kurumlarına ait binalara yansıtıp Fransa'da bu karikatürlere engel olmayacağını söyledi.

Müslüman dünyasından ise Macron'un Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı. Bazı ülkelerde Fransa ürünlerine boykot geldi.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, İslam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"SİZ GERÇEK BİR FAŞİSTSİNİZ"

İslam ve Müslüman karşıtı tavır takınan Avrupa ülkelerine de seslenen Erdoğan, Merkel'e de seslenerek "Siz gerçek manada faşistsiniz" diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Fransız mallarına da boykot çağrısı yaptı.

HALK TV'DEN ERDOĞAN'A KINAMA

Halk TV'de de dün gece gündem Macron gerilimiydi...

Macron'un İslam dinini hedef alması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarffettiği sözler Halk TV'de kınandı.

FAŞİST DEMEK YANLIŞ

Programda Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu ve CHP Meclis üyesi Elfin Tataroğlu, Erdoğan'ın tepkisine karşı çıkarak "Hiçbir şey iyi gitmiyor şu anda. Fransa'da Macron da kendi siyasetini inşa edebilmek için dozu çok arttırıyor. Ama yine de bu son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda.

AĞIR HAKARET

Erdoğan da bunları çok yükseltti. Nazi benzetmesi faşist demesi bunlar Almanya'da suç. Dolayısıyla bu onlar için çok ağır bir hakaret" ifadelerini kullandı.

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