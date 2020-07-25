CHP yönetiminden gelen talimatlarla yayın akışını belirleyen Halk TV; İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'ın konuşmalarını yayınlamadı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkan aday adayı olan isimler kürsüye geldi.

İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yaptıkları konuşmada CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

İMZA VERMEYİN TEHDİDİ

Cihaner, aday olabilmek için imza istedikleri delegelerin CHP'li belediye başkanları tarafından işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini söyledi.

CHP'li belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları tarafından tehdit edildiği öğrenilen delegeler, üç isme de yeterli sayıda imzayı vermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI VAR, RAKİPLERİNİN YOK

Kurultay süreci, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yayıncılık anlayışını ortaya koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamını canlı yayında izleyicilerine aktaran Halk TV, muhalif olan üç ismin de konuşmasını ekrana getirmedi.

Kurultay devam ederken Halk TV canlı yayınına alınan konuklara Kemal Kılıçdaroğlu şarkısı söyletildi.

Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi VİDEO