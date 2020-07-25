Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi

    Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi

    CHP yönetiminden gelen talimatlarla yayın akışını belirleyen Halk TV; İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'ın konuşmalarını yayınlamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 18:05
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 18:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi

    CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı.

    Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkan aday adayı olan isimler kürsüye geldi.

    İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yaptıkları konuşmada CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

    İMZA VERMEYİN TEHDİDİ

    Cihaner, aday olabilmek için imza istedikleri delegelerin CHP'li belediye başkanları tarafından işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini söyledi.

    CHP'li belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları tarafından tehdit edildiği öğrenilen delegeler, üç isme de yeterli sayıda imzayı vermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI VAR, RAKİPLERİNİN YOK

    Kurultay süreci, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yayıncılık anlayışını ortaya koydu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamını canlı yayında izleyicilerine aktaran Halk TV, muhalif olan üç ismin de konuşmasını ekrana getirmedi.

    Kurultay devam ederken Halk TV canlı yayınına alınan konuklara Kemal Kılıçdaroğlu şarkısı söyletildi.

    Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi #1

    Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakipleri görmezden gelindi VİDEO

    Görüş Bildir