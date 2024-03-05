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31 Mart yerel seçimlerine geri sayım sürüyor...

Partilerde ise uzun bir süredir seçimlere ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Adayların açıklanmasından sonra vatandaşlarla bir araya gelen parti liderleri, televizyon programlarıyla da vatandaşlara partilerinin seçim stratejilerini anlatıyor.

Özel, Halk TV'de konuştu

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'gündem Özel' programına konuk oldu.

Programın orta noktalarına gelindiğinde Şirin Payzın, Özel'e muhalefetle ilgili uzun bir soru sordu.

Cevabı almadan reklama gitmek istedi

Payzın, uzun sorunun ardından Özel'in cevabını beklemeden reklama gitmek istedi.

Özel'den Payzın'a tepki

Bu durum karşısında rejiye dönerek şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, Payzın'a tepki gösterdi.

Özgür Özel, Şirin Payzın'a bu yaptığının doğru bir hareket olmadığını söyledi.

"Kısa sorun cevabı alın öyle reklama gidin"

Özel tepkisinde şunları söyledi:

Bu doğru bir şey değil, bu kadar uzun ve yorum içeren bir soru sorduktan sonra reklama gidilmez giden olacak ayrılacak olacak. Böyle soru soracaksınız daha kısa sorun cevabı alın öyle reklama gidin.