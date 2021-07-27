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    Halk TV'de Türk askerinden 'ürün' olarak bahsedildi

    Halk TV'de Türk askerinden 'ürün' olarak bahsedildi

    Ayşenur Arslan'ın programına katılan Miyase İlknur, Afganistan'a asker gönderimi sorusu üzerine, "İhraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:25
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    Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur konuk oldu.

    Programda Afganistan'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

    Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor." sorusu üzerine, İlknur'dan tepkilere sebep olacak bir yanıt geldi.

    "İHRAÇ EDECEĞİMİZ BAŞKA ÜRÜN KALMADI"

    İlknur, vatan uğruna canını ortaya koyan, hain teröristler ile kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmekçik'imiz için 'ürün' kelimesini kullandı.

    İlknur'un "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı." şeklindeki çirkin söylemi oldukça dikkat çekti.

    Miyase İlknur: İhraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı

    Halk TV de Türk askerinden ürün olarak bahsedildi #1

    Halk TV de Türk askerinden ürün olarak bahsedildi #2

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