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Dün İstanbul Maltepe'de gerçekleşen CHP mitinginde canlı yayına geçen Halk TV ekranlarında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

Miting yayını esnasında kendini siyaset bilimci olarak tanıtan Onur Alp Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından başlatılan boykot furyasına yönelik bir takım söylemlerde bulundu.

Yılmaz, boykotların yetersiz olduğunu vurgulayarak, halka ülke ekonomisini durdurmaya yönelik çağrıda bulundu.

"BOYKOT, İKTİDARIN BEDEL ÖDEMESİ ANLAMINA GELMEZ"

Yılmaz'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'nin ekonomisi tüketime dayanıyor. Yani bizim ekonomimizin yüzde 70'i dolaylı vergilere dayanıyor. Ve böyle bir ekonomide siz sadece belli markaları boykot ettirirseniz ne olur? Bu markalar zarar etmiş olur sadece. Ama insanlar alternatife yönelir. Yani genel tüketimde bir düşüş olmaz. Bu da iktidarın bedel ödemesi anlamına gelmez.

"BİZE AYRICALIK TANI DİYECEKLER"

Hatta başka bir şey söyleyeyim, halkın bedel ödemesi anlamına gelebilir. Neden? Çünkü bu firmalar zarar ettiğinde bunların iktidara yakın firmalar olduğunu biliyoruz. Gidip Sayın Cumhurbaşkanı'na, CHP'li belediyelere kayyum atama, belediye başkanlarını tutuklamayın demeyecekler. Onun yerine diyecekler ki Biz senin adına bir irade ortaya koyduk, bir inisiyatif aldık ve dolayısıyla zarar ettik. Sen bize yeni iyilikler yap, işte yeni ayrıcalıklar tanı.

"BİRKAÇ GÜN HAYATI DURDURUYORLAR"

Şimdi buradaki temel mesele şu Sırbistan'da o yüzden o örneği verdim. Orada yapılan şey daha ziyade şu Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Yani şu anlamda hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Temel tüketim malzemeleri haricinde hiç bir tüketim yok.

Bugün Türkiye'de geldiğimiz noktada hani hep iktidara yakın isimlerin söylediği bir şey var ya Ekonomik kriz varsa bu kafeler neden dolu? Kafeler neden dolu? Çünkü insanlar tasarruf etse de ev alamayacaklar. Araba alamayacaklarını bildikleri için en azından arkadaşlarımla sosyalleşeyim diyorlar. Çünkü öbür durumda ev alabiliyorlar. Ne araba alabiliyor ne arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyorlar.

CANLI YAYINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNE DARBE ÇAĞRISI YAPTI

İşte bu bağlamda bu tüketimi belli günler sıfıra yaklaştırmak iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.

Çünkü az önce ifade ettiğim gibi burada amaç bu firmaları batırmak değil. Çünkü firmalar battığı anda iktidardan başka teşvikler alacaklar. Mesele iktidarı caydırmak ve geri adım atmak sa genel tüketimi düşürmek çok daha doğru bir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.