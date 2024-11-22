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Haber Merkezi

Türkiye, havacılık tarihinde çığır açan başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Savunma sanayiindeki gelişmeler her geçen gün gurur kaynağı olurken, BAYKAR’ın sosyal medya hesabından paylaşılan son haber, ülkemizin havacılıkta ulaştığı yeni zirveyi gözler önüne serdi.

Paylaşımda, Bayraktar TB3’ün dünya havacılık tarihinde bir ilki başardığı vurgulandı. Kısa pistli bir gemiden, TCG Anadolu’dan başarıyla iniş ve kalkış yapan ilk insansız hava aracı unvanını kazanan Bayraktar TB3, Türkiye’nin teknoloji ve savunma alanındaki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı.

HALK TV, BU BAŞARIYI DA KÜÇÜMSEDİ

Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" programında, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu üzerinden ilk kez başarılı bir şekildekalkıp inmesi konuşuldu.



Gazeteci Mehmet Tezkan, İHA'ların TCG Anadolu'dan bulunmasının daha önce de yaşandığını belirterek şunları söyledi:

Bir buçuk sene önce zaten üzerindeydi, ben gördüm. Sarayburnu'nda yalan mı söylediler? Vinçle mi indirdiler? Demek ki seçmeni böyle kandırdılar.

"İHA, SİHA KARIN MI DOYURUYORMUŞ"

Tezkan’ın bu açıklamaları üzerine programın sunucusu Seda Selek, İHA ve SİHA’ların elde ettiği başarıyı küçümseyen bir ifadeyle, "İHA, SİHA karın mı doyuruyormuş?" diyerek tepki çekti.