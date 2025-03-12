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Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı doğru tespitlerle sık sık gündeme geliyor.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" döneminin başından itibaren yaptığı doğru, detaylı analiz ve tespitleri ile gündem olan, neredeyse tüm iddiaları da gerçekleşen Rasim Ozan Kütahyalı ile Halk TV de konuya ilişkin röportaj yaptı.

"Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sürece dair çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalında açıkladı" şeklinde duyurulan röportaj, Halk TV YouTube kanalında yayınlandı.

Bu röportajın yayınlanmasının ardından ise Halk TV bünyesinde bazı istifalar yaşandı.

KANALDAN İSTİFA ETTİLER

Röportajın yayınlanmasından sonra, kendilerini adalet ve ifade özgürlüğü savunucusu olarak gören kanalın tanınmış programcılarından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan, çalıştıkları kurumda farklı bir sese tahammül edemedi.

Adeta kazan kaldıran söz konusu isimler, önce X hesaplarından açıklamalarda bulundu, sonra kanaldan istifalarını duyurdu.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

Yaşanan bu gelişmeleri ardından sabah yaptığı yayınında konuşan İsmail Küçükkaya ise kanaldan istifa eden arkadaşlarının tepkilerini abartılı bulduğunu söyledi.

Söze "Şimdi efendim ben çok küçük yaşlardan itibaren şöyle bir terbiye edindim annem-babam sayesinde. İnsanın kendisinden bahsetmesi şık değil, doğru değil. Ama bu benimle ilgili değil. İnsanın kurum olarak da kendisinden bahsetmesi doğru değil." başlayan Küçükkaya şöyle devam etti:

"BAKTIM RASİM OZAN KÜTAHYALI İLE RÖPORTAJ YAPILMIŞ, İLGİMİ ÇEKTİ"

Ben oldum olası, bana da hükümet çevrelerinden ordan burdan, trol ordularından, çok kereler kampanyalar, linç kampanyaları yapılmıştır.



Türkiye'nin en çok dayak yiyen gazetecilerinden birisi benimdir. Çünkü iki taraftan birine böyle sırtını dayamadığın zaman işte doğruya yanlışa yanlış dediğin zaman çok dayak yersiniz ama önemli değil, Türkiye'de en iyi dayak yiyen adamlardan birisi benimdir



Fakat burada mecburum, binlerce insan mesaj attı. Bana da güvenenler...



Olay şöyle, dümdüz anlatacağım. Önceki akşam ben haber için çalışırken bir baktım Rasim Ozan Kütahyalı ile röportaj yapılmış, ilgimi çekti ne demiş diye izledim.

"SON ZAMANLARDA İDDİALI SÖYLEMLERİ VAR, HABER DEĞERİ TAŞIYAN KONULAR"

Halk TV'nin Youtube kanalında bir defalık bir röportaj yapılmış, bizim kanalımızda değil. Söyledikleri de bu son zamanlarda açılımla ilgili iddialı söylemleri var, çağrıları var.



Haber değeri taşıyan konular. Genç bir meslektaşımız... Bence dün Ertuğrul Özkök'ün söylediği bugün de yazdığı gibi, o genç meslektaşımız şini düzgün yapmış.



Yargılamadan, yadırgamadan, olduğu gibi sormuş. Ben bunu görünce Allah Allah dedim, Rasim Ozan Kütahyalı ile Youtube için bir yayın yapılmış. Bengü'yü aradım. Bizim com.tr'nin başındaki meslektaşımız. Onun haberi yoktu, çünkü çok daha tazeydi. Bilmiyorum dedi, o da bir baktı. Biz ikimizde biraz şaşırdık doğrusu.



Ondan sonra ben tabii içeriğe baktım, ertesi gün yayında burada baktım o sırada bin kişi izlemişti Youtube üzerinde.

"İSTİFA EDEN ARKDAŞLARIMIZIN TEPKİSİNİ ORANTISIZ, ABSÜRT BULDUM"

Sonra şunlar oldu; bizim arkadaşlarımız tweetler attılar, Halk TV'deki arkadaşlarımız.



Benim çok sevdiğim, sıkla programımda da ağırladığım, cezaevine düştükleri zaman sahip çıktığım demokratik haklarına, söz söyleme hürriyetlerine ve böyle onu da çok ölçüsüz buldum, abartılı, çok şaşırdım doğrusu. Bütün yaşananlar bana absürt geldi, tuhaf baştan itibaren, hepsi. Fakat bu tepkiyi abartısız ve orantısız buldum.

"NERESİNDEN TUTARSANIZ ELİNİZDE KALIYOR"

Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı, bak şunu söyleyeyim size; Cafer Mahiroğlu ile en az görüşen bu kanalda benimdir. İddia ediyorum. Ben aramam o beni aradığı zaman konuşurum. Fakat Şule olsun barış olsun istediği zaman Cafer Bye ile görüşür, hele Şule...



Bu meselede hata görüyorlarsa olabilir. Bence bir bardak suda fırtına kopartılıyor.



Ha patron da yanlış yaptı. Dün akşam televizyona çıkıp, Ece Üner'in programında vatandaşın 20 dakikasını aldı. Bakın ben sadece 3 dakika bıraktım kendime, 3 saatlik programım var.



Patron da oraya çıkıp anlatması yanlış, yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama üzüldüğüm şey şu; Halk TV çok kıymetli bir marka.

"BU ARKDAŞLAR BURADA PARLADI"

Bu arkadaşlarımız, buralarda parladı hepsi. Kayda geçsin. Buralarda parladılar. Ama şimdi mesela şöyle, Murat Ağırel'den bir ifade gördüm hoşuma gitmedi doğrusu. Haftada bir yayın yaptığım Halk TV diye. Hayır, sen Halk TV ile özdeşleşmiştin.

"KAYDA GEÇSİN EKİBİ KANALI YIPRATTI"