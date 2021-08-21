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    Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

    Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

    Heybeliada'da çıkan orman yangınına sadece 3 dakika sonra müdahale edildi. Halk TV'nin buna rağmen "itfaiyeler nerede" şeklindeki haberi tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 16:27
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    Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlar, bir yandan da muhalif basının  iddialarıyla karşı karşıya.

    Son olarak Halk TV, Heybeliada'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili haberini, 'müdahalede gecikildi' algısı üzerinden okuyucusuyla paylaştı. Yapılan paylaşıma, 'İtfaiyeler nerede' notu düşüldü.

    3 DAKİKA SONRA ALEVLERE MÜDAHALE

    Orman Genel Müdürlüğü, yangının ilk çıkış saatini ve müdahale anına ait görüntüleri paylaştı.

    Buna göre; yangın 13.07'de çıktı ve helikopterle ilk müdahale 13.10'da yapıldı.

    Heybeliada'daki yangına havadan müdahale VİDEO

    14.55'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınının saatler 14.55'i gösterdiğinde kontrol altına alındığını açıkladı.

    Orman Genel Müdürlüğü; 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazözle yangına müdahale etti.

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