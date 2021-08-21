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Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

Heybeliada'da çıkan orman yangınına sadece 3 dakika sonra müdahale edildi. Halk TV'nin buna rağmen "itfaiyeler nerede" şeklindeki haberi tepkilere neden oldu.