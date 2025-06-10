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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahiroğlu'nun belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihale süreçlerine müdahale ettiği iddia edildi.

GEREKÇE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET

Yurt dışına çıktığı tespit edilen Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma, yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla yakalama kararı çıkartıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN PİŞMANLIK İFADESİ ÜZERİNE KARAR ÇIKARTILDI

Karar, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesindeki beyanlar üzerine verildi..

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NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerinin organize edildiği ve bazı kişilerin ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanan soruşturmanın kilit ismi iş insanı Aziz İhsan Aktaş, savcıya yeniden ifade vermişti.

İtirafçı olan Aktaş, geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti.