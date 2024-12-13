Haber Merkezi

Baas rejiminden arındırılmış Suriye'nin başkenti Şam, şu sıralar mutluluğun adeta dünyadaki merkezi...

Özellikle şehrin sembol yapılarının başında gelen Emevi Camii ziyaretçi akınına uğruyor, dualar ediliyor, gözyaşları içinde şükür namazları için alınlar secdelere gidiyor...

İBRAHİM KALIN'IN ŞAM ZİYARETİ

Bugün özgür halkın ilk cuma namazına ev sahipliği yaptığı tarihi mabed, dün MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından da ziyaret edildi.

Kalın'ın şükür namazı kıldığı Emevi Camii çıkışında Şam sokaklarında tekbirlerle sevgi seline maruz kaldığı anlar, sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdi.

HALK TV GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSI OLDU

O anlar Halk TV'nin de gündemindeydi fakat tüm yayınlarda bir hazımsızlık vardı.

Özellikle Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında bu hazımsızlık en üst seviyeye çıktı.

Programın konuklarından biri olan siyaset bilimci Cangül Örnek, Şam'daki görüntüleri 'üretilmiş görüntüler' olarak değerlendirdi.

"GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sivil giyinimli MİT mensuplarından oluşturulmuş bir kalabalık olduğunu iddia eden yorumcu şöyle konuştu:

"Türkiye’nin bir varlık bir gövde gösterisi yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu görüntülerden bir şey çıkartmak, yorum yapmak çok zor. Çünkü her şey çok değişecek. Bu görüntüler bir şey ifade ediyor. Türkiye’deki İslamcı kamuoyuna da bir moral verme amacı da taşıyor bunların servis edilmesi.

"ÜRETİLMİŞ GÖRÜNTÜLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bunların üretilmiş görüntüler olduğunu düşünüyorum. Sokakta siz çok rahat konvoy organize edebilirsiniz. Taraftarlarınıza dersiniz ki ‘sivil giyinin gelin’ bir de meraklı bir kitle vardır. Şey gibi gösteriliyor tabi ‘Şam halkı Türkiye’yi bağrına…' tabii böyle bir şey yok."