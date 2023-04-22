Halk TV'ye konuk olan Şeyda Taluk'tan skandal sözler: AK Parti'ye oy veren kadın seçmen eğitimsiz Ayşenur Arslan'ın programına katılan Siyasal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, AK Parti'ye oy veren kadın seçmene hakaret etti. Taluk, AK Parti'yi destekleyen kadınlara eğitim ev kadını dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak kader seçimi için gün sayıyor.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken muhalif medyadan ise skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Her fırsatta AK Parti seçmenini hedef alan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi.

Siyasal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk, Halk TV’de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda haddini aşan ifadeler kullandı.

Kadınlara hakaret etti

Şeyda Taluk konuşmasında çirkin sözleriyle AK Parti'ye oy veren kadın seçmene açıkça hakaret etti.

AK Parti'ye oy veren kadınları eğitimsiz kendisini ise eğitimli olarak tanıttı

AK Parti'ye oy veren kadın seçmenleri eğitimsiz olarak nitelendiren Taluk, kendisini ise eğitimli ve beyaz yakalı olarak tabir etti.

"AK Parti'yi destekleyen kadın seçmenin çoğunluğu ev kadını"

AK Parti'nin bu kadar büyümesinin başlıca nedenlerinden birisinin ev kadınları olduğunu belirten Taluk şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’yi bugün AK Parti yapan, bu kadar büyümesini, hala iktidarda kalmasının nedenlerinden biri de kadın seçmendir. Kadın seçmenin büyük bir çoğunluğu ev kadınıdır. Sen, ben kadın nüfusunun içerisinde küçük bir azınlığız. Kendimize iyi eğitimli, beyaz yakalı diyelim. AK Parti’yi destekleyenler orta ve alt gelir grubuna sahip kentlerin çeperlerinde yaşayan ya da kırsalda yaşayan kadınlar.

İlk vukuatı değil

Kendisini siyasal iletişim uzmanı olarak tanıtan Şeyda Taluk'un bu söylemleri ilk vukuatı değil.

"Pandemide ölenler AK Partili"

Koranavirüs pandemisi sırasında yine Ayşenur Arslan'ın programına konuk olan Taluk, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin AK Parti seçmenleri olduğunu söylemişti.

"Yaşlıları vuruyor ve AK Parti seçmeni yaşlı bir seçmen"

AK Parti seçmeninin ağırlıklı olarak yaşlılardan oluştuğunu ifade eden Taluk şu ifadeleri kullanmıştı:

Belki kamunun önemli bir bölümü ve AK Parti seçmeni bununla ilgilenmiyor olabilir. Ama bu virüs, kimseyi kayırmayacak. Ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti seçmeni yaşlı bir seçmen.