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- Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı
Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı
- 23.05.2022 - 09:46
- Güncelleme : 23.05.2022 - 10:15
İstanbul’da, Marmaray’ın son durağı olan Halkalı ile Bahçeşehir arasında, 13,5 kilometre uzunluğundaki hatta banliyö seferleri bugün başladı.
Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla seferlerin ilki, karşılıklı olarak sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.
Seferler sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek
AA’nın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirileceğini belirtti.
Yolculuk 22 dakika sürecek
Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferlerin, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacağı öğrenildi.
Hat arasındaki yolculuğun ise 22 dakika süreceği belirtildi.
İstanbulkart geçerli olacak
Öte yandan, 5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart’ın geçerli olacağı açıklandı.