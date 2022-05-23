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    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı

    Marmaray’ın son durağı Halkalı ile Bahçeşehir arasındaki 13.5 kilometrelik banliyö hattı hizmete girdi. Bakanlık’tan alınan bilgilere göre seferler, sabah ve akşam ikişer kez yapılacak.
    • 23.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:15
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    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı

    İstanbul’da, Marmaray’ın son durağı olan Halkalı ile Bahçeşehir arasında, 13,5 kilometre uzunluğundaki hatta banliyö seferleri bugün başladı.

    Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla seferlerin ilki, karşılıklı olarak sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

    Seferler sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek

    AA’nın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirileceğini belirtti.

    Yolculuk 22 dakika sürecek

    Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferlerin, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacağı öğrenildi.

    Hat arasındaki yolculuğun ise 22 dakika süreceği belirtildi.

    İstanbulkart geçerli olacak

    Öte yandan, 5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart’ın geçerli olacağı açıklandı.

    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı #1

    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı #2

    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı #3

    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı #4

    Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı #5


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