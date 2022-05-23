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Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı

Halkalı-Bahçeşehir arası banliyö seferleri başladı

Marmaray’ın son durağı Halkalı ile Bahçeşehir arasındaki 13.5 kilometrelik banliyö hattı hizmete girdi. Bakanlık’tan alınan bilgilere göre seferler, sabah ve akşam ikişer kez yapılacak.