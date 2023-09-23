Halkı provoke ettiler! Aykırı ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı Sosyal medya üzerinden sık sık halkı tahrik eden ve asılsız haberler yayan Aykırı adlı internet sitesinin yöneticisi ve AjansMuhbir hesabının yöneticisi, yapılan son operasyonda yakalandı. Soruşturmanın ardından iki ismin de yer aldığı 8 kişi tutuklandı.

ensonhaber.com Kamuoyunun 'sosyal medya yasası' olarak bildiği dezenformasyonla mücadele yasasıyla önemli çalışmalar yapılıyor. Yayılan asılsız haberler, kısa sürede halkın örgütlenmesine neden oluyor. Özellikle seçim ve deprem sürecinde yapılan paylaşımlar mercek altına alındı ve cezasız kalmadı. Bu duruma bir örnek de yeni yaşandı... Eş zamanlı operasyon yapıldı Sosyal medya üzerinden nefret söylemleriyle haber yapan internet siteleri için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. 27 kişi gözaltına alındı Operasyonda Aykırı adlı internet sitesinin yöneticisi Batuhan Çolak ve AjansMuhbir hesabının yöneticisi de yer aldı. Toplamda 27 şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından 6 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aykırı ve AjansMuhbir yöneticileri tutuklandı Öte yandan Aykırı yöneticisi Batuhan Çolak, AjansMuhbir hesabının sahibi Süha Çardaklı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İkili, gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişi tutuklandı Ayrıca Zafer Partisi kurucusu, Suriyeliler Suriye’ye Paltformu ABşkanı Eray Ertürk'ün de aralarında yer aldığı 8 kişi tutuklandı. Karargah Haber ve Mülteci Haberler Twitter hesabının yöneticileri de serbest bırakılanlar arasında.

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