Halkı sokağa çağıran 271 hesap için işlem başlatıldı

EGM, döviz kurlarındaki artışın ardından sosyal medyadan halkı sokağa çıkmaya çağıran 271 kullanıcı için işlem başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'de döviz kurlarındaki hareketlilik sokağa yansıdı.

Bazı şehirlerde kur artışı gösterilere neden oldu.

Bazı sosyal medya provokatörleri ise bu fırsattan yararlanmaya çalıştı.

Güvenlik güçleri de bu provokatörler için harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

271 HESAP İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada 271 hesabın belirlendiği ve bu kullanıcılara yönelik işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."