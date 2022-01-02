Bir yıl daha geride bırakılırken halk, yeni yıla farklı beklentilerle başladı. Ensonhaber'in mikrofon uzattığı İstanbullular, yeni yıldan beklentilerini açıkladı.

Küresel etki yaratan koronavirüs etkisinde bir yıl daha geride bırakıldı.

2021 yılında tüm dünyayı etkileyen olaylar, halkın 2022'den beklentilerini de çeşitlendirdi.

Kimi insanlar tüm dündaya düzenin değişmesini isterken, kimi de hayatını etkileyecek küçük değişikliklere umut bağladı.

HALKIN YENİ YILDAN BEKLENTİSİ

Ensonhaber'in mikrofon uzattığı İstanbullular, yeni yıldan beklentilerini açıkladı. Koronavirüsün sona ermesini dileyenlerden yeni yılda dişlerini yaptırmak isteyenlere kadar halk, umutlarını anlattı.

Halkın 2022 yılından beklentileri VİDEO

