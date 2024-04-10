Haluk Bayraktar'dan jet yakıtı iftiralarına cevap: Bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz

İsrail'in Gazze katliamı devam ederken Türkiye'de de bir iftira kampanyası yürütülüyor.
Türkiye'nin İsrail ile ihracatı kısıtlamasıyla birlikte jet yakıtı satışının da durdurulduğu açıklandı.
Bu bilgi üzerinden Türkiye'nin İsrail savaş uçaklarına yakıt sağladığı iftirası yayılmaya başladı.
Söz konusu yakıtın yolcu uçakları için kullanıldığı bilgisinin verilmesine rağmen dezenformasyonu sürdüren hainler Baykar'ı da bu iftiranın içine çekti.
İftiraya cevabı Baykar CEO'su Haluk Bayraktar verdi.
"Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım"
Sosyal meyda hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.
Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.
Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır." dedi.
Bayraktar daha sonra iftira atanlardan birinin kim olduğuna ilişkin de bir paylaşım yaptı.
Baykar'ı hedef alan PKK sevici Evren Barış Yılmaz'ın eski paylaşımlarını yayınlayan Bayraktar, şahsın Ekrem İmamoğlu ile bağlantısına da dikkat çekti.
"İmamoğlu'nun kampanya ekibinden"
Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.
Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.
İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.
Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de PKK’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş.
Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum:
Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak.
Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.
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