Haluk Bayraktar'dan jet yakıtı iftiralarına cevap: Bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz Baykar'ın İsrail'e jet yakıtı sattığı iftirası üzerine bir paylaşım yapan Haluk Bayraktar, iftirayı atanlardan birinin Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer aldığına dikkat çekti.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze katliamı devam ederken Türkiye'de de bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Türkiye'nin İsrail ile ihracatı kısıtlamasıyla birlikte jet yakıtı satışının da durdurulduğu açıklandı.

Bu bilgi üzerinden Türkiye'nin İsrail savaş uçaklarına yakıt sağladığı iftirası yayılmaya başladı.

Söz konusu yakıtın yolcu uçakları için kullanıldığı bilgisinin verilmesine rağmen dezenformasyonu sürdüren hainler Baykar'ı da bu iftiranın içine çekti.

İftiraya cevabı Baykar CEO'su Haluk Bayraktar verdi.

"Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım"

Sosyal meyda hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır." dedi.

Bayraktar daha sonra iftira atanlardan birinin kim olduğuna ilişkin de bir paylaşım yaptı.

Baykar'ı hedef alan PKK sevici Evren Barış Yılmaz'ın eski paylaşımlarını yayınlayan Bayraktar, şahsın Ekrem İmamoğlu ile bağlantısına da dikkat çekti.

"İmamoğlu'nun kampanya ekibinden"

Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: