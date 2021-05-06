Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi seçilen Haluk Levent, Bitexen'in reklamları için kamera karşısına geçti.

Yüzden fazla dijital varlığın listelendiği ve Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen'in reklam yüzü, Türkiye'nin en güvenilir ismi seçilen, sanatçı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent, pandemi döneminde işsizlik ve ekonomik zorluklarla boğuşan müzik sektörü çalışanlarına destek için bir proje planladıklarını duyurmuştu.

Levent'in bu çağrısına destek veren Bitexen de, sadece müzik sektörü çalışanlarına değil, 2 hijyen tır ve 2 bin 304 çocuk için de yardım kampanyalarına destek vererek örnek bir davranış sergiledi.

Haluk Levent de Bitexen'in bu jestine karşılık vererek, Bitexen'in reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Bitexen'in reklam yüzü olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Müzisyenler için 300 bin TL, 2 Hijyen tır’ı için 410 bin TL harcayan 2 bin 304 çocuk için 300 bin TL‘lik koli gönderen Bitexen'e reklamında oynayarak teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR ÜNLÜSÜ: HALUK LEVENT

Geçtiğimiz yılın sonunda Ipsos araştırma şirketi, "Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

İlk sırada, yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent oldu.

Haluk Levent, Bitexen’in reklam yüzü oldu VİDEO

Haluk Levent, Bitexen’in reklam yüzü oldu VİDEO 2