Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sahne aldığı halk konserinde vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Levent, "Bilime inanın ve lütfen aşı olun" dedi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konsere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı.

Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıyı söyledi.

Etkinlikte sağlık çalışanları, şarkıcı Haluk Levent’e plaket takdim etti.

"HALUK AĞABEYİNİZ OLARAK KOMPLE TEORİLERİNE İNANMAM"

Levent, konserde vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

"Ben Haluk ağabeyiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam." diyen Levent, vatandaşlardan bilime ve doktorlara inanmalarını istedi.

Haluk Levent’ten aşı olun çağrısı ViDEO

"LÜTFEN AŞI OLUN"

İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, “Ben de koronavirüse yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk ağabeyiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam.” dedi.