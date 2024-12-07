Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş yeniden alevlendi...

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ilini tamamen ele geçirdi.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sonucu Esad güçleri şehri bırakıp kaçtı.

HAMA'YA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Muhaliflerin Hama'da hakimiyet kurmasının ardından, iç savaş nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek zorunda kalan halk ise geri dönüyor.

Hama'da ailesini bırakan ve yıllar sonra topraklarına geri dönen yaşlı bir adamın mutluluğu da bölgeden gelen bir videoya yansıdı.

AYAKLARINA KAPANDI

Ailesine kavuşan yaşlı adam, sevinçten ne yapacağını bilemedi. Aile üyelerinin birbirine sarıldığı ve aileden birisinin geri dönen yaşlı adamın ayaklarına kapandığı görüldü. O anlarda tüm aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu.

O anları da bölgede görev yapan bir gazeteci kayda aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.