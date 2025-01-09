Hamalı Muayyeed: Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım

DHA

Yıllarca iç karışıklığın hüküm sürdüğü Suriye'de yeni bir dönem başladı.

61 yıllık Baas rejimi, muhalif güçlerin geçtiğimiz hafta sonu başkent Şam'a girmesiyle son bulmuş oldu.

Hal böyle olunca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de dönüş heyecanı yaşamaya başladı.

DÖNÜŞ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, burada işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiş yapıyor.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK MEMNUNUZ"

Ülkesine giden Muhammed Ubay, 7 yıl İstanbul'da kaldığını belirterek, "Şam'a gidiyorum. Esad'dan kurtulduk. Türkiye'den de çok memnunuz. Sizlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

"HERKES DÖNSÜN VE SURİYE'Yİ AYAĞA KALDIRALIM"

13 yıl Antalya'da yaşadığını ve 2 kızının olduğunu anlatan Hamalı Muayyeed El Subay ise şunları kaydetti:

Türkiye'den çok memnunuz. Komşularım ve tüm insanlar bizlere her zaman yardımcı oldular. İnsan muamelesi yaptılar. Allah sizlerden ve Türk devletinden razı olsun. Savaş bitti, artık gitme zamanı geldi. Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım. Alçı sıva yapmayı öğrendim. İnşaatlarda çalışıp, bu işi yapacağım. Herkes memleketine dönsün.

Subay'ın Türkiye'de dünyaya gelen kızı 9 yaşındaki Sera da ilk kez ülkesini göreceği için çok mutlu olduğunu söyledi.