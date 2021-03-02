Hamam, masaj salonu ve yüzme havuzları açıldı mı, hangi illerde?

Hamam, masaj salonu ve yüzme havuzları açıldı mı, hangi illerde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından hamam, masaj salonları ve yüzme havuzlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

Kabine toplantısı, dün saat 15.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti.

Açıklamar sonrasında hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzlarının akıbeti merak konusu oldu. Bu işletmelerin sahipleri ve bu yerlere üyeliği bulunan vatandaşlar, hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzlarının hangi illerde açılacağını araştırmaya başladı.

Peki, hamam, masaj salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Hamam, sauna ve masaj salonları hangi illerde açılacak? İşte, hamam, sauna, masaj salonları ve yüzme havuzları ile ilgili merak edilenler..

HAMAM, MASAJ SALONU VE YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısının ardından yeni normalleşme dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni normalleşme kapsamında alınan kararlara göre, halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesislerinin düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebileceği duyuruldu.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.