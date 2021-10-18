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Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

Bir hamama giren Japon YouTuber, çektiği videoda tellağın ve mekanda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradı. YouTuber, görüntüleri ve kendisine atılan mesajları paylaştı.