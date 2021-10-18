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    Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

    Bir hamama giren Japon YouTuber, çektiği videoda tellağın ve mekanda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradı. YouTuber, görüntüleri ve kendisine atılan mesajları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 14:16
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    Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

    Türkiye'ye gelen turistlerin hamamlara karşı ilgisine bir yenisi daha eklendi.

    Japonya'dan Türkiye'ye gelen 'MINATO' isimli bir YouTuber, ülkemizde bulunan hamamlardan birine gitti.

    JAPON YOUTUBER, HAMAMDA VE SONRASINDA TACİZE UĞRADI

    Ortamın kültürüne ve yapılanlara dair video çeken YouTuber, önce tellağın ardından da hamamda bulunan başka bir şahsın tacizine uğradı.

    Japon YouTuber'ın videosundaki görüntülerde, hamamdan çıkışının ardından bir şahsın peşine takıldığı görülüyor.

    MESAJ ATTI, BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ

    Şahıs, Japon turistin numarasını istiyor ve daha sonra 'cinsel birliktelik' teklifinde bulunuyor.

    Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

    Hamama giden Japon YouTuber'a taciz

    SOSYAL MEDYA, JAPON YOUTUBER'A DESTEK VERDİ

    Japon YouTuber'a destek mesajları atılırken, tacizde bulunan tellak ve diğer şahsa tepki gösterildi.

    Hamama giden Japon YouTuber a taciz #1

    Hamama giden Japon YouTuber a taciz #2

    Hamama giden Japon YouTuber a taciz #3

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