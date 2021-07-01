Hamamlar açıldı mı? 1 Temmuz hamam, sauna ve masaj salonlarında son durum..

Hamamlar açıldı mı? 1 Temmuz hamam, sauna ve masaj salonlarında son durum..

Koronavirüs nedeniyle kapatılan hamam, sauna ve masaj salonlarının bugün açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki hamamlar açıldı mı? İşte 1 Temmuz hamam, sauna ve masaj salonlarında son durum...

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs yasaklarının kaldırılmasına ilişkin bir genelge yayınlayarak, yasakları kalkan iş yerlerini açıkladı.

Normalleşme döneminin 3. etabı bugün başlarken, uzun zamandır kapıları kapalı olan hamam, sauna ve masaj salonlarının açılıp açılmadığı merak ediliyor.

Peki, hamamlar açıldı mı? İşte 1 Temmuz hamam, sauna masaj salonlarında son durum...

HAMAM, SAUNA, MASAJ SALONLARI AÇILDI MI?

Bugün itibarıyla tüm Türkiye'deki hamam, sauna, masaj salonları koronavirüs salgını tedbirlerine uygun olarak açıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede hamam, sauna ve masaj salonlarına ilişkin ayrı bir başlık açılmadı. Ancak bakanlık kapanan tüm iş yerlerinin açılacağını belirterek,"Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda uzun zamandır kapalı olan hamam, sauna ve masaj salonları yeniden faaliyete geçti.