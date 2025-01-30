Hamas, El Kassam lideri Muhammed Deyf'in öldürüldüğünü doğruladı

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri yıkıma uğrattığı Gazze'de, her türlü zulme direnişin simgesi haline gelen Hamas, bir komutanını daha kaybetti.



Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa’nın akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ubeyde, Deif ve Issa’nın İsrail ile girilen çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ubeyde, ayrıca üst düzey komutanlardan Gazi Ebu Tamaa, Raed Thabet ve Rafei Salama'nın çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Ağustos 2024 Temmuz ayında düzenlenen bir hava saldırısında Deif’in, mart ayında düzenlenen bir saldırıda ise Issa'nın öldürüldüğünü açıklamıştı.

MUHAMMED DEYF KİMDİR

1965 yılında Han Yunus’ta, aslen Askalan’ın doğusundaki El-Kabibeli bölgesinden gelen mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatını Gazze’deki İslam Üniversitesi’nde sürdüren Deyf, 1988’de lisans öğrenimini tamamladı.

Gençlik yıllarında önce Müslüman Kardeşler’e, ardından Hamas’ın kurulmasıyla Hamas Hareketi’ne katıldı. 1989 yılında, İsrail’in Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin’i tutukladığı operasyon sırasında gözaltına alındı ve 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serbest kaldıktan sonra İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kuruluşunda önemli bir rol oynadı.

İSRAİL İLE MÜCADELESİ VE LİDERLİĞİ

Oslo Görüşmeleri’ne karşı çıkan Deyf, Gazze’de İsrail güçlerine karşı düzenlenen direniş hareketlerinde yer aldı. 1996 yılında, İsrail’in düzenlediği suikastta hayatını kaybeden Yahya Ayyaş’ın yerine geçerek Kassam Tugayları’nın lideri oldu.

2001’de Filistin Yönetimi tarafından ABD ve İsrail’in baskılarıyla ev hapsinde tutuldu ancak 2002’de Salah Şehade’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın askeri kanadının başına geçti. İsrail’in en çok arananlar listesinde uzun yıllar ilk sıralarda yer alan Deyf, Gazze’deki çatışmalarda kilit bir isim oldu.

İSRAİL, DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

İsrail, Deyf’i defalarca hedef alan suikast girişimleri düzenledi. En son 2020’de gerçekleştirilen bir hava saldırısından da sağ çıkmayı başarmıştı. Ancak son saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.