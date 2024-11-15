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AA

Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkes konusu gündemdeyken Hamas yetkilisi Naim, Katar'da Sky New televizyonundan Yalda Hakim'e verdiği röportajda, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKA BİR YOL TERCİH ETTİ"

Naim, müzakereler kapsamında en son temmuzda ateşkese yaklaşıldığını ve bunun tüm detaylarıyla ele alındığını belirterek, "Sanırım ateşkese ulaşmaya, bu savaşı sona erdirecek, kalıcı ateşkes sağlayacak, tam çekilme ve esir değişimine gitmeye çok yakındık. Ne yazık ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başka bir yol tercih etti." dedi.

Ateşkese yaklaşıldıktan sonra İsrail'in, Mevasi, Han Yunus ve Gazze kentinde 3 ayrı katliam gerçekleştirdiğini ve 31 Temmuz'da da Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlediğini anımsatan Naim, "Bundan sonra hiçbir ciddi teklif almadık." ifadesini kullandı.

"GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Naim, herkesi bu saldırganlığı durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için onurlu ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak istiyoruz." dedi.

Hamas yetkilisi Naim, Gazze'de ateşkes anlaşması için hazır olduklarının altını çizdi.

YENİ ŞARTLAR GETİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta Hamas ile İsrail arasında esir takası yapılması için Tel Aviv'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu.

Hamas, birkaç saat içinde Biden'ın "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını ilan etmişti.

Biden, planı sunanın İsrail olduğunu söylediği halde Netanyahu, önerilerin arkasında olduğunu belli eden güçlü bir açıklama yapmaktan hep kaçınmıştı.

Daha sonra Netanyahu, esir takası için Gazze'yi parçalamayı ve dünyadan koparmayı amaçlayan bazı şartlar getirmişti.

Netanyahu'nun getirdiği bu şartlar nedeniyle esir takası ve Gazze'de ateşkesi öngören müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.