Hamas güçlerinin kamyon arkasında gezdirdiği genç kadının annesi konuştu Savaşın ilk günlerinde festivale yapılan saldırı sonrasında esir alınan ve yaralı şekilde kamyonet arkasında gezdirilen 22 yaşındaki genç kadının annesi, kızının yaşadığı bilgisine ulaştıklarını anlattı.

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ensonhaber.com

Dünya İsrail-Hamas arasındaki savaşa şahit oluyor.

Hamas güçlerinin günler önce başlattığı operasyondan korkunç görüntüler medyaya yansıdı.

Sivil ve çocukların da hedef alındığını gösteren paylaşımlar bir yana, genç bir kadının kamyonet arkasında sergilendiği anlar tepki çekti.

İsrail’deki festivale yapılan saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Shani Louk, Hamas güçleri tarafından aracın arkasına konularak sokaklarda dolaştırıldı.

Annesi konuştu

Genç kadın yarı çıplak, bacağı kırık ve vücudu kan içerisinde dakikalarca gezdirildi.

Sosyal medyada giderek yayılan görüntüler sonrasında, genç kadının annesi konuştu.

"Kızım yaşıyor, her dakika çok önemli"

İddiaya göre genç kadının annesi, kızının ölmediği ve ağır yaralı şekilde hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Filistinli kaynaklardan bilgi aldığını söyleyen anne, ”Shani’nin hayatta olduğuna dair bilgiye sahibiz. Her dakika çok önemli.” diyerek yardım istedi.