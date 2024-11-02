Hamas: İsrail, Batı Şeria'yı tamamen ilhakı planlıyor

AA & Ensonhaber

İsrail bir yandan Gazze ve Lübnan'da kendisine yönelik saldırıları bahane ederek işgal politikasını genişletirken, bir yandan da Batı Şeria'daki Filistinleri tamamen göçe zorlayarak, bölgeyi ilhak etmeyi planlıyor.



Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yayımladığı yazılı açıklamada,

Aşırı sağ eğilimli işgal hükümeti ve yerleşimci grupların Batı Şeria’daki Filistin köylerinde halkı zorla yerinden etme tehlikesine karşı uyarıda bulunuyoruz

ifadelerine yer verdi.

Merdavi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sistematik bir şekilde evlerinden edilmesine karşı durulması ve bu köylerin halkına destek olunması gerektiğini vurguladı.

"İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN TOPRAĞINA EL KOYUYOR"

Mesafir Yatta, Ürdün Vadisi, Nablus, Selfit, Ramallah ve Batı Şeria’nın diğer köylerinde yaşananların Filistin varlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Merdavi, şöyle devam etti:

İsrail, demografik yapıyı değiştirme ve yıllar önce başlattığı Batı Şeria'nın ilhakı planını tamamlayarak binlerce dönüm Filistin toprağına el koyma hedefini sürdürüyor.

Batı Şeria’da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli yerleşimcinin yasadışı olarak Filistin topraklarında yaşadığı ifade ediliyor. Uluslararası hukuk bu yerleşimleri yasa dışı kabul ediyor.

Bu bölgelerde yaşayan İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria’da Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar, gözaltılar ve saldırılar arttı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, 7 Ekim'den itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 500'ü geçti. Aynı dönemde İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu 167’si çocuk olmak üzere 767 Filistinli hayatını kaybetti.