Hamas: İsrail insani protokolü uygulamada duraksıyor

AA & Ensonhaber

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada İsrail’in insani yardımlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmekte hala geciktiğini belirtti. Kanu, özellikle barınma, çadır tedariki, enkaz kaldırma çalışmaları, yakıt temini ve restorasyon gibi kritik konularda insani protokolün uygulanmadığını vurguladı.

Kanu, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerden İsrail’e baskıyı artırmalarını talep ettiklerini ifade ederken, Hamas’ın ateşkes anlaşmasına bağlılığının Filistin halkının çıkarlarına uygun bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına karşı çıkan ülkelerin tutumlarını takdir ettiklerini söyledi.

Filistin halkının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın tehcir planına karşı birlik olduğunu belirten Kanu, bu duruşun Arap dünyasında, İslam ülkelerinde ve uluslararası camiada destek gördüğünü kaydetti.

Öte yandan, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, El-Ehli Baptist Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen İsrail’in insani yardımların girişini kasıtlı olarak geciktirdiğini ifade etti. Maruf, bu sebeple Gazze’de insani krizin derinleştiğini ve bölgedeki koşulların hala "felaket" seviyesinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in sahra hastanesi kurulması ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da ağırdan aldığını belirterek, bunun hastalar ve yaralılar için büyük bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

ESİR TAKASINDA GERGİNLİK

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas, insani yardımların Gazze’ye girişine dair yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle esir takasının 5. turunda serbest bırakılacak esirlerin isim listesini İsrail makamlarına iletmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun esir değişiminin 5. turunu Washington’dan takip edeceği belirtildi. Netanyahu’nun ABD’deki temaslarının uzaması nedeniyle İsrail’e dönemediği ifade edilirken, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch’in takas sürecini yönetmek için İsrail’e döndüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne asker sevkiyatının artırıldığını duyururken, bu takviyenin esir değişimi sürecine yönelik hazırlık amacı taşıdığı öne sürüldü.

SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak’a kadar Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 14 binden fazlasının enkaz altında olduğu ifade ediliyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre, 471 gün süren saldırılar sonucunda hastaneler, konutlar ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da dahil olmak üzere Gazze’nin altyapısının yüzde 88’i tahrip edildi.