Hamas: İsrail ordusu askeri başarısızlığını örtbas etmeye çalışıyor Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrasında Hamas yaptığı açıklamada, bu saldırıyı İsrail'in askeri başarısızlığını örtbas etme girişimi olarak nitelendirdi.

AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak dün sabah Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenleyen İsrail, onlarca kişinin ölümüne neden oldu.

Hamas, İsrail'in hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

"Başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştılar"

Açıklamada, İsrail'in hastane ve çevresine düzenlediği saldırılar, "daha önce açıkladığı askeri hedeflerindeki başarısızlığı örtbas etme girişimi" olarak nitelendirildi.

Savaş suçu işleniyor

İsrail'in, Filistin halkını topraklarından zorla göç ettirme planlarını uygulamaya çalıştığı ve uluslararası hukuka göre korunması gereken sağlık merkezlerini ve sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Katliamın durdurulması için çağrı yapıldı

Açıklamada, ayrıca İsrail'in hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu hastanedeki savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü katliamın durdurulması için Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletlere (BM) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)