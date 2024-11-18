Hamas, İsrail saldırısında öldürülen Muhammed Afif için taziye mesajı yayınladı

AA

Hamas Hareketi, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif'in öldürülmesini kınadı.

Hamas, yayımladığı taziye mesajında, söz konusu saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Mesajda, "Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini şiddetle kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak.” ifadeleri kullandı.

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Saldırının insanlık dışı bir eylem olarak tanımlandığı mesajda, "İşgalci terör rejiminin bu suç politikası, özgür direniş güçlerini bu faşist işgalciyi topraklarımızdan ve kutsallarımızdan söküp atma hedefinden alıkoyamayacaktır." denildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

Hamas ayrıca, Afif’in "Beyrut’un güneyinden, İsrail’in Lübnan’a yönelik barbar saldırılarının en yoğun olduğu zamanlarda yaptığı cesur açıklamalarıyla direnişin güçlü ve meydan okuyan sesi olduğunu, işgalciyi ve başarısız sistemini rahatsız ettiğini, suçlarını ifşa ettiğini ve onun sahte anlatısının merkezine ve hain propagandasına darbe indirdiğini" vurguladı.

Hizbullah da Afif için taziye mesajı yayımladı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, "Hizbullah’ın Medya Sorumlusu Muhammed Afif en-Nebulsi’yi, en seçkin direnişçi kardeşleriyle Siyonist düşmanın düzenlediği alçakça saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Afif, direnişin sesi ve medya cephesindeki mücadelenin temel taşlarından biriydi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afif’in "cesur ve kararlı duruşuyla İsrail’in medya propagandasına karşı direnişin sesini duyurmayı ve direnişin duruşunu ve sahada yaşananları açıkça ortaya koymayı başardığı" belirtildi.

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in öldüğü belirtilmişti.