ensonhaber.com

7 Ekim günü İsrail ve Hamas güçleri arasında başlayan gerilim katlanarak devam ediyor.

Savaş ortamında 13 gün geride kalırken, bölge kana bulandı.

Bombardımana tutulan Gazze yerle bir olurken, her yeni günde yüzlerce sivil savaş kurbanı oluyor.

Dünya çapında yakından takip edilen olay, Türkiye'den de tepki çekiyor.

Özellikle sosyal medya ortamında sıkça tartışmalar yaşanıyor.

Linet'in "Hamas katildir" alıntısı

Bu dönemde ünlülerin hangi tarafta olduğu ve ne paylaştığı dikkat çekerken, şarkıcı Linet gündem oldu.

İsrail asıllı şarkıcının "Hamas katildir" alıntısı büyük tepki çekti.

Hamas'a yönelik bu sözü sarf eden Linet'in, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce sivilin ölmesine ilişkin tek bir söz bile söylememesi dikkatlerden kaçmadı.

Açıklaması sonrasında hedefe konulan Linet, bu kez yeni bir paylaşımda bulundu.

"Yahudi bir ailenin ferdiyim"

"Savaşın kazananı olmaz" ifadelerini vurgulayan Linet şu cümleleri aktardı;

"Akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir"

Bizler bu topraklarda müslümanı, hristiyanı, yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir.