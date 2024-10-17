Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiası: İsrail'den açıklama geldi

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Katil İsrail devletinin Filistin'de katliamları sürüyor...

Son olayda ise gözler Hamas'a çevrildi.

HAMAS LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İsrail medyası, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir saldırı sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğüne yönelik teyit edilmemiş fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda Sinvar'ın olduğu iddia edilen bir beden, kafasında büyük bir yarıkla, yıkıntıların arasında görünüyor.

BASIN YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail medyası, fotoğraflar yayınlandıktan kısa süre sonra bu fotoğrafları "sansür talebi" sebebiyle kaldırdı.

İsrail hükümeti, olaya basın yasağı getirdi.

"TEYİT ETMEYE ÇALIŞILIYOR"

İsrail ordusu biraz önce yaptığı açıklamada Sinvar olup olmadığını teyit etmeye çalıştığını duyurdu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında üç terörist ortadan kaldırıldı. IDF ve ISA, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma olasılığını kontrol ediyor. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği binada, bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir belirti görülmedi. Bölgede faaliyet gösteren güçler, gerekli dikkati göstererek faaliyetlerini sürdürüyor.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas'tan iddialar ilişkin ilk açıklama geldi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Hamas'tan yapılan açıklamada Yahya Sinvar'ın öldürülmediği ve algı çalışması yürütüldüğü kaydedildi.

"RESMİ KANALLARA İTİBAR EDİN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor. Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor.

Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Geçtiğimiz günlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin toplantısında yayınlanan görüntüler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın durumu hakkındaki belirsizlikleri artırmıştı.

Toplantı odasındaki televizyonda, Sinvar'ın fotoğrafının üzerindeki soru işareti dikkatlerden kaçmamıştı.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lider Yahya Sinvar olmuştu.

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI

Sinvar, üç kez tutuklandı. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.

O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti. Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze’de siyasi lider ve bu görevi Haniye’den devralmıştı.

ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.

400 BİN DOLAR ÖDÜL KONDU

Yahya Sinvar'ın 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu belirtiliyor. Ayrıca Sinvar'ın Hamas'ın Gazze sorumlusuydu.

İsrail, Sinvar'ın başına 400 bin dolarlık ödül koysa da, henüz onu öldürmeyi başaramadı.

Heniyye'nin diplomatik tutumunun aksine agresifliği ile bilinen Sinvar'ın Hamas'ı nasıl idare edeceği merak konusu.

LAKABI HAN YUNUS KASABI

Hamas'ın "gölge lider"i olarak bilinen Sinvar'ın lakabı ise "Han Yunus Kasabı" olarak biliniyor.

İsrail tarafından verilen bu lakap dikkat çekiyor. Hamas'ın istihbarat servisi "Mecd"in kurucusu olan Sinvar'ın yönetiminde Hamas'ın ne yapacağı merak ediliyor.

7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu tartışma konusu oldu. Hamas'ın üst aklı olarak bilinen Sinvar, Gazze sorumlusu olarak tünelleri yönetmekteydi.