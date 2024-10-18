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Haber Merkezi

Soykırımcı İsrail ordusunun zulmü, Orta Doğu topraklarını adeta kanla yıkıyor.

Filistin topraklarında binlerce masumu öldüren kana susamış ordu, Hamas'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Gazze'de birçok noktaya saldırı düzenleyen işgalci İsrail ordusu, Hamas Lideri İsmail Heniye'nin öldürülmesinin ardından, bu kez yeni lider Yahya Sinvar'ı hedef aldı.

YAHYA SİNVAR ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya dair detayları paylaşan İsrail askerleri, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail medyası, Yahya Sinvar'a ait olan cenaze fotoğraflarını dolaşıma sokarak cinayeti doğruladı.

"KURTULUŞA GİDEN YOLDA ÇOCUKLARA MODEL OLACAK"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Sinvar'ın cinayeti kesinleşen Yahya Sinwar'ın ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir. O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail askerleri, Yahya Sinvar'ın son anlarına ait görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, saldırı sonrası ağır yaralı halde harabe binada saklanan Sinvar, kalan son gücünü de kullanarak kendisini görüntüleyen drone'a çevreden aldığı bir tahta parçasını fırlatıyor.