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İHA

Gazze, aylardır saldırı altındaydı...

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, ocak ayında masaya oturmayı kabul etti.

Bu kapsamda da 19 Ocak'ta yapılan ateşkes anlaşmasının ardından, esir takası sürüyor.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli vatandaş ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

3 İSRAİLLİ ESİR DAHA SERBEST

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

TÜNELLERDEN VİDEO YAYINLANDI

Hamas, tarafından yayınlanan videoda serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi’nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı.

ESİRLERİN KALDIĞI TÜNELLER GÖRÜLDÜ

Esirlerin Kızılhaç’a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.