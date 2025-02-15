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Haber Merkezi

Gazze...

Gazze, herkesin kanayan yarası...

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye bomba yağdırmaya başlayan İsrail, geçen sürede 50 bine yakın masumu öldürdü.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ise en fazla çocuklar ve kadınlar zarar gördü.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, aylar sonra ise ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti.

Gazze'de yapılan ateşkes, tüm dünya tarafından sevinçle karşılandı.

Ateşkesin ardından Hamas elindeki İsrailli esirleri, İsrail ise elindeki Filistinli vatandaşları serbest bırakmaya başladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu bugün yapıldı.

ESİRLER TESLİM EDİLDİ

Esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

ARADAKİ FARK KARELERE YANSIYOR

İsrail'in elindeki Filistinli vatandaşlarla Hamas'ın bıraktığı esirlerin arasındaki fark, fotoğraf karelerine yansıyor.

İsrail'in bıraktığı Filistinlilerin bu süreçte zor günler yaşadığı, işkence gördükleri fotoğraflarla ortaya konulmuş durumda.

Hamas'ın ise İsrailli esirlere misafir muamelesi yaptığı hem fiziken yıpranmamalarından hem de gülümsemelerinden belli oluyor.

İSRAİL AYLARCA İŞKENCE ETTİ

İsrail'in aylar önce ve şimdi bıraktığı Filistinlilerin uğradıkları işkenceler, ruh hallerinden belli oluyor.

Şaşıran ve acı çektikleri görülen bazı Filistinlilerin ise yaşadıkları işkenceyi unutamadıkları görülüyor.

İsrailli esirlerin kıyafetleri temiz, Filistinlilerin ayağında çorap bile yok...