Hamas'ın füzeli saldırısına İsrail'den karşılık! Savaş durumuna geçildi Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Bu operasyonun ardından savaş durumuna geçen İsrail'den, "Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı" açıklaması geldi.

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ensonhaber.com

İsrail'de gece saatlerinden beri sıcak dakikalar yaşanıyor...

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

Bu kapsamda da Tel Aviv'in kuzeyine kadar yüzlerce roket atışı gerçekleşti ve şehre sızan Hamas militanları, sivilleri öldürmeye başladı.

İsrail ordusu, "Hamas roket atarak ve İsrail bölgelerine sızarak çifte operasyona başladı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Magen David Adom Kurtarma Ajansı yaptığı açıklamada, bir roketin İsrail'in güneyindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 70 yaşındaki bir kadının da ağır yaralandığını duyurdu.

Şimdiye kadar 15 kişi yaralandı

Başka bir yerde ise 20 yaşındaki bir adamın roket şarapneliyle yaralandığı belirtildi.

Aşkelon kentinde arabaların yandığı ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Magen David Adom Kurtarma Ajansı, şimdiye kadar saldırılarda 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'den 4 ayrı grubun daha çevredeki yerleşim yerlerine sızdığı, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı da aktarıldı.

"İsrail'in ihallerine karşı çizgi çekme kararı aldık"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

"İsrail yönüne roket atılmaya devam edilecek"

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Kudüs'te siren sesleri

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Netanyahu üst düzey yetkililerle bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun önümüzdeki saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.