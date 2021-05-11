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    Hamas'tan Batı Kudüs'e ve İsrail'in güneyine roket saldırısı

    Hamas'tan Batı Kudüs'e ve İsrail'in güneyine roket saldırısı

    İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine düzenlediği roketli saldırının ardından bölgeyi ablukaya aldı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 02:27
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 08:53
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    İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinli Müslümanlara yönelik saldırgan tutumu ramazan ayının sonlarına doğru şiddetini artırdı.

    Son olaylarda 9'u çocuk 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle gerginlik iyice arttı.
    İsrail'in bu vahşi saldırılarına Hamas roketlerle cevap verdi.

    GAZZE'DEN 7 ROKET FIRLATILDI

    Hamas, Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 7 roket fırlattı.

    Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine yönelik roket saldırısının ardından İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı.

    İsrail parlamentosunun (Knesset) tahliye edilmesi üzerine İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

    Hamas'tan Batı Kudüs'e ve İsrail'in güneyine roket saldırısı VİDEO

    İSRAİL: KUDÜS'E EN AZ 7 FÜZE ATILDI

    İsrail ordusu, Kudüs'e en az 7 füze atıldığını, birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin bir eve isabet ederek hasara yol açtığı, ayrıca Siderot'ta bir kişinin şarapnelle yaralandığı, bir tanksavar füzesinin de güneyde sivil bir araca isabet etmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #1

    ''DÜŞMANIN KUDÜS'TEKİ SALDIRGANLIĞINA YANIT''

    Roket saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Hamas'tan ''düşmanın Kudüs'teki saldırganlığına yanıt'' açıklaması yapıldı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ''Kutsal şehre karşı işlenen suç ve saldırıların yanı sıra Şeyh Cerrah ve El Aksa Camii'nde halkımıza yapılan zulme cevaben işgal altındaki Kudüs'teki düşmana füze saldırısı başlattık" dedi.

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #2

    ''YANIT VERMEDEN BIRAKMAYACAKTIK''

    İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırdığını teyit eden açıklamasında, 3 Hamas üyesinin öldüğünü ifade edildi. Medyaya konuşan İsrail ordusunun bir temsilcisi, son saldırıyı 'şiddetli' olarak değerlendirirkek yanıt vermeden bırakamayacaklarını söyledi.

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #3

    İSRAİL'DEN GAZZE SINIRINA YIĞINAK

    Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını da açıkladı.

    İsrail'in güneyinde yetkililer, Gazze sınırında yaşayanları bir sonraki duyuruya kadar evlerinde ve sığınakların yakınında kalmaya çağırdı, yarın okulların açılmayacağını duyurdu.

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #4

    OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

    İlk durum değerlendirmesinin ardından, "Filistin terörizmine karşı demir yumrukla mücadele"den söz eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi çevresindeki 50 millik alanda olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca ordu, söz konusu parametrede siviller için ek talimatlar ve kısıtlamalar getirecek.

    Gantz'ın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #5

    Hamas tan Batı Kudüs e ve İsrail in güneyine roket saldırısı #6

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