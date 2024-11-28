Hamas'tan Filistinlilerin 'acilen' kurtarılması çağrısı

AA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine 55 gündür sürdürdüğü saldırılarla, Filistin halkına yönelik en çirkin suçları işlediği vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hunharca öldüren ve çok sayıda kişiyi alıkoyan İsrail'in işlediği suçları sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kuzeydeki hastanelerin, sağlık personelinin ve sivil savunma birimlerinin hedef alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine sıkı ablukanın devam ettiğine dikkati çekilerek, "Düşman, gün boyu şiddetli bombardımana maruz kalan Beyt Lahiya'ya yönelik ablukasını ve katliamlarını yoğunlaştırıyor. Filistin halkının orayı terk etmesini, göç etmesini istiyor." denildi.

Gazze'de Filistin halkını hedef alan soykırımdan tümüyle ABD yönetiminin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

GAZZE, 7 EKİM'DEN BERİ İSRAL'İN İŞGALİNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli öldü, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.