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Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözü, Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek "Gazze Ateşkesi'nin üzerinde.

Aylardır devam eden savaş için dün gece anlaşmaya varıldığı söylenen ateşkes taslağı, bir umut olarak yeşermişti.

Ama ateşkes görüşmelerinde yeni bir tartışma patlak verdi.

HAMAS'I SUÇLADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın, anlaşma kapsamında hangi Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını dikte etmeye çalıştığını iddia ederek karşı tarafı, son dakika krizi yaratmakla suçladı.

Hamas'ın ateşkeste yer alan tüm maddelere onaylamaması halinde kabinenin toplanmayacağını duyuran Netanyahu'ya, Hamas cephesinden cevap geldi.

"ANLAŞMANIN ŞARTLARINA BAĞLIYIZ"

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet El Reşik, arabulucu ülkeler tarafından duyurulan anlaşmanın şartlarına bağlı olduklarını bildirdi.

ONAYLANIRSA 19 OCAK'TA ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Ateşkes anlaşmasına ilişkin dün akşam açıklama yapan Katar Başbakanı Al Sani, İsrail ve Hamas'ın 'kalıcı bir ateşkes' sağlanması için uzun süreli bir anlaşmayı kabul ettiğini söylemiş ve anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması halinde 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

İsrail'de daraltılmış Güvenlik Kabinesi'nin bu sabah yerel saatle 11.00'de bir araya gelmesi bekleniyordu. İsrail basını, kabine toplantısının ertelendiğini bildiriyor.