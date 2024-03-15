Hamas'tan rehine teklifi: 700 mahkumun serbest bırakılmasını istedi İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik saldırıları devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşması için arabuluculara teklifte bulundu. Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

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İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik hain saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Saldırıların şiddeti her geçen gün artırılırken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu.

Teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu.

700 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını istedi

Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.

Hamas tüm esir ve tutukluların bırakılmasını istiyor

Ayrıca, Hamas’ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor.

Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

Savaş kabinesine sunulacak

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden açıklama geldi. Hamas’ın yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)