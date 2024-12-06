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Haber Merkezi

Suriye'de alevlenen iç savaşta Esad kaçıyor muhalifler kovalıyor...

27 Kasım'da başlayan muhalif yürüyüş karşısında çöken Esad savunması dağıldı.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalif gruplar, Halep'ten sonra Hama ilinde ilerledi.

HALEP'TEN SONRA HAMA DA DÜŞTÜ

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine vardı.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sonucu Esad güçleri şehri bırakıp kaçtı.

Rejim karşıtı grupların kurduğu "Operasyon Komitesi"nin Komutanı Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafız Esed'in tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik." ifadelerini kullandı.

BABA ESAD'IN BİR HEYKELİ DAHA YIKILDI

Muhaliflerin zaferi ise gece geç saatlere kadar devam etti.

Kent meydanına toplanan muhalifler buradaki Hafız Esad'ın heykelini de yıktı.

Heykelin vinçlerle yıkıldığı anlardaki coşku kameralara yansıdı.

SON GÜNLERDE SURİYE'DE YAŞANANLAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.