Hamilton dün yarış öncesi İstanbul Park'ı eleştirdi

Bugün yarışı kazanan Hamilton, dün Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turlarında asfalttan şikayetçi olmuştu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti...

Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, müthiş bir yarışla birinci sıraya kadar yükseldi ve yarışı lider tamamladı.

Hamilton, bu sonuçla Formula 1 şampiyonluğunu da resmen garantilemiş oldu.

Yarış sonrası ise dün Hamilton'un Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turları sonu söylediği sözler akıllara geldi.

ASFALTTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul’da şampiyonluğunu ilan ederek efsane pilot Michael Schumacher’in rekorunu egale eden Lewis Hamilton, yarışlar öncesi yapılan antrenman turlarında pistten şikayetçi oldu.

MİLYON DOLAR HARCAMAK YERİNE TEMİZLEYEBİLİRLERDİ

İstanbul’da yeni bir asfaltla karşılaşacaklarından haberdar olmadıklarını belirten Hamilton, “Nedenini bilmiyorum ama zemini yeniden asfaltlamışlar. Bunun için milyonlar harcanmış. Islak yerlerde arabanın kontrolünü sağlamak imkansız. Burası harika bir pist… Burada uzun süredir yarış yapılmadığının farkındayım ama yeni asfalt için milyonlar harcamak yerine, sadece temizlemeleri yeterli olabilirdi” dedi.

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