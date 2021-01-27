Hamsi avı yasağı, 3'üncü defa uzatıldı

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de uygulanan hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararı, 7 Şubat'a uzatıldı.

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de yasaklanan hamsi avının süresiyle ilgili bakanlıktan yeni açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, daha önce iki kez kısmi olarak durdurulan hamsi avının 3'üncü defa uzatılarak 7 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.

HAMSİLER KÜÇÜK KALDI

Açıklamada; yasak boyunca hamsi popülasyonunda iyileşme gözlendiği ancak halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu nedenle, gelecek yıllardaki hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat 2021 tarihi 00.00 saatine kadar 10 gün süre ile durdurulmuştur.

Bu süre içerisinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekiplerimiz tarafından devamlı olarak takip edilerek, karasularımıza iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecektir.





MARMARA BÖLGESİ'NDE YASAK YOK



Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında özellikle Bulgaristan sınırımız İğneada açıkları ve Marmara’da yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsiler avlanılabilecektir."

