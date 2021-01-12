Hamsi avlamak neden yasaklandı? Hamsi avı yasağı ne zaman sona erecek?

Hamsi avlamak neden yasaklandı? Hamsi avı yasağı ne zaman sona erecek?

Türkiye'de alınan hamsi avı yasağı kararı sonrasında vatandaşlar ve balıkçılar şoke oldu. Balıkçıklar ve vatandaşlar merakla Hamsi neden yasaklandı? Hamsi avı yasağı ne zaman sona erecek? araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hamsi avı yasağı kararı ile Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün süreyle hamsi avı yasaklandı.

Balık avı sezonunda olmasına rağmen alınan bu karar vatandaşları ve balıkçıları oldukça şaşırttı.

Akabinde hamsi avının neden yasaklandığını ve hamsi avı yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

Peki İstanbul'da hamsi tutmak neden yasaklandı, hamsi avı ne zaman başlayacak, av yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar..

HAMSİ AVI NEDEN YASAKLANDI?

Bakanlık tarafından açıklanan hamsi avı yasak kararının küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz’de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kalmasından dolayı alındığı bildirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararında, mevcut durumun gelecek yılların hamsi stoklarına olumsuz etki etmemesi için böyle bir karar alındığı vurgulanıyor.

HAMSİ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avı yasağı kararı ile Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün süreyle hamsi avı yasaklandığı duyuruldu. 10 gün süreceği belirtilen hamsi avı yasağı 18 Ocak tarihinde bitecek.

HAMSİ BOYU KAÇ CM OLMALI?

Türkiye’de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz’e komşu kuzey ülkelerinde ise 7 santimetreye kadar avlanabiliniyor.